Division 4 ergrünt

Divison 4 auferlegte sich selbst damit die Pflicht Events und Meetings ressourcen-schonend zu realisieren und Auftraggeber dabei zu beraten, wie beispielweise Abfälle vermieden werden können. Es geht darum, wie Alexander Zoubek, Geschäftsführer der Agentur skizziert, Veranstaltungen ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig zu gestalten. "Wir sehen dieses Siegel als Marketing-Vorteil und nutzen diesen auch", fügt er hinzu. Martin Brezovich, Managing Partner an Zoubeks Seite, leitet aus der Verleihung des Umweltzeichens wiederum "Möglichkeiten ab, um neue, nachhaltige Standards in der Event-Branche zu setzen".





Die offizielle "Besiegelung" und "Begrünung" der Agentur erfolgt am 10. Juli 2012 in Wien.



