Diversifizierte und vielfältige Suche

int // "Wir müssen viel mehr Inhalte in der Suche anzeigen; Videos, lokale Informationen und Produktinformationen", skizziert Marissa Mayer die Entwicklungsschritte die Google Universal Search erweitern werden. Und auch "der Suchmodus wird sich ändern: Können wir Suchmöglichkeiten in Autos anbieten, oder was ist die beste Suche für Handys?" präzisiert Mayer die Fragen, die sich Google derzeit stellt. Eine Frage, die sie immer wieder zu beantworten hat, ist jene nach der unglaublichen Macht im Online-Werbemarkt. Mayer: "Nun, unser Marktanteil im Suchmaschinengeschäft basiert darauf, dass die Nutzer bei Google suchen wollen - freiwillig. Sie können jederzeit eine andere Suchmaschine nutzen."