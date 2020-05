Diva will noch schöner sein

Eine "Persönlichkeitsstruktur" der Zeitschrift und der Medienmarke, die wohl als Voraussetzung für das gilt was sie sein will und wie sie erscheinen möchte.



Horn justierte mit Grafikerin Andrea Posteiner die Typografie sowie das Inventar an Gestaltungselementen nach, um über die Bildsprache und das Design die Positionierung als "das österreichische Magazin für Mode und Luxus" zu untermauern.



Inhaltlich wurde die, auf der optischen Ebene weiter entwickelte Diva um eine 20-seitige, dem österreichischen Modemacher-Nachwuchs gewidmete Beilage, den Diva Fashion Talents erweitert. Diese Umsetzung erfolgte "powered by McArthurGlren" und redaktionell unter der Führung von Margit Kratky, der "Fashiondirektorin" des Magazins, sowie der Mode-Journalistin Melanie Gleinser. Diese Beilage produzierte das Medien-Unternehmen in einer Auflage von 35.000 Stück.



