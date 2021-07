DiTech besetzt Marketing neu

Bolyos war seit Mai 2004 für Dell in verschiedenen Sales-Management-Funktionen tätig. Davor arbeitete er zehneinhalb Jahre für die CBM Group in Spanien als Marketing-Direktor.



Als Grund für die Neubesetzung des Marketing- und Sales-Bereichs wird die Vertriebsoffensive in den Geschäftskundenbereich genannt. DiTech will im B2B-Markt erkannte Potenziale erschließen.