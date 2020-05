Display-Zukunft Targeting und Crossmedia

Branding-Ideale

Die Nachfrage nach Frequency Capping, Sozio-Targeting und Behavioral Targeting nährt das Wachstum dieser Kampagnen-Management-Marktes.



Targeting ist jedoch nur ein Teil im Display-Marketing und Online-Branding. In der Analyse betonen die Entscheidungsträger die Wertigkeit der Werbeumfelder. News, Special-Interest-Zielgruppen und Special-Interest-Themen werden, in dieser Reihenfolge, als idealste Platzierungsräume für Branding-Kampagnen genannt. Der Werbemittel-Einsatz in diesen Umfeldern wird idealerweise von Sonderformaten, Videos und Premium-Ad-Packages dominiert.



Zu diesem Branding-Idealbild gehört weiters, dass Zielgruppe vor Themen-Affinität, Umfeld-Image und Preis-Leistung zählt. Klickraten werden von den Entscheidungsträgern als nachrangigster Leistungsfaktor im Online-Campaigning genannt.

Performance-Ideale

In Performance-Kampagnen stellt Zielgruppen-Breite das wichtigste Kriterium dar. Communities und Social Networks folgen als Einsatzfelder. Als dort eingesetzte Werbemittel werden Standard-Werbeformen und Textlinks genannt.



Zentrale Planungsmessgrösse für diese Kampagnen ist die Conversion Rate. Weitere elementare Faktoren sind Anzahl, Action und Order-Leads. Eine Rolle spielt auch die Optimierung der Kampagnen während ihrer Laufzeit.

Online-Zukunft

Mobile Marketing, Social Media und die fortschreitende Automatisierung der Werbe-Auslieferung, die vor im Performance-Marketing eine zentrale Rolle spielt, werden von den Entscheidern als Zukunftsthemen gehandhabt.