Display-Marketing-Comeback

In den Jahren bis 2009 konstanter Treiber des Online-Werbewachstums, musste sich Search 2010 mit einem Wachstum von 15,1 Prozent und damit deutliche unter jenem von Display Marketing bescheiden. Dessen Wachstumsenergie lässt sich auf die drei Begriffe Video, Mobile und Social Media fokussieren.

Das Wachstum des europäischen Online-Marktes 2010 wird in der Studie AdEx des IAB Europe mit 15,3 Prozent beziffert. Dieser Markt wuchs damit deutlich stärker als europäische Gesamtwerbemarkt, der nur 5,0 Prozent zulegte.



Insgesamt wurden in 25 europäischen Online-Märkten im Vorjahr 17,7 Milliarden Euro investiert. 2009 betrugen die Online-Spendings 15,3 Milliarden Euroe.



Die grössten Märkte sind, in dieser Reihenfolge, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Italien und Spanien. Sie generieren 74 Prozent des gesamten Online-Werbevolumens. Die zentral- und osteuropäischen Märkt machen 9,8 Prozent davon aus.