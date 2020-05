Diskont-Display-Marketing

usa // Die Tausender-Kontakt-Preise fallen. Im US-Markt fallen sie im Schnitt um 20 Prozent. Neben der wirtschaftlichen Abkühlung, mit der sich bestimmt langfristige Effekte auf die TKPs abzeichnen, wirkt sich das in die Höhe geschossene Gesamtinventar auf die Preise aus. Konnten Werbeträger bislang 60 Prozent ihres Inventars verkaufen so lassen sich im Augenblick oft nur mehr 30 Prozent vermarkten. Das verbleibende Inventar wird dann via Ad-Networks "verramscht", um es zumindest zu bewirtschaften. In diesen Networks ist im Jahresvergleich der TKP im Schnitt um bis zu 50 Prozent gefallen. Werbeträger sehen sich mit einem langfristigen Preisverfall konfrontiert der die Refinanzierung ihrer Medien zunehmend schwieriger macht.