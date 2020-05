at // Marc-Andreas Brinkmann, 33, wird ab 1. Jänner 2009 Marketingdirektor von Renault Österreich. Er tritt die Nachfolge von Laurent Renard an, der ab diesem Zeitpunkt Produktdirektor Kleinwagen bei Renault sas sein wird. Von dort kommt Brinkmann. Seit 2005 war Brinkmann Area Sales Manager in der Renault sas Marketingdirektion Europa und für das Marketing in Osteuropa, Skandinavien, Italien und Island verantwortlich. atmedia.at