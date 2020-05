Direct-Mail-Spendings fallen

usa // Die Investitionen in Direct Mails sind in den USA 2008 um drei Prozent gesunken. Laut Winterberry Group werden die Spendings in dieser Marketing-Disziplin 2009 um bis zu neun Prozent fallen. Diese Prognose basiert auf den Volumensentwicklungen in verschiedenen dialogmarketing-treibenden Branchen. So sei die Menge um 12,1 Prozent gesunken. Ihre Direct Mail-Aktivitäten schränkten alle Versicherungs- und Finanzdienstleister, die Telekom-Branche, die Tourismus-, die Auto- und die Technologie-Industrie ein.