Direct Mail-Ehe

Joint-Ventur für nachhaltige positive Erträge

Und zwar werden die Österreiche Post-Tochter meiller direct mit dem Geschäftsfeld Direct Mail von Swiss Post Solutions zusammengeführt. Beide Unternehmen haben ihre Hauptsitz in Deutschland und Tochtergesellschaften in der Tschechischen Republik, Polen, Russland, Frankreich und Schweden. Die Gesellschaftsanteile am Joint-Venture werden zu 65 Prozent im Besitz der Österreichischen Post und 35 Prozent der Schweizerischen Post gehören.



Der strategische Fokus des Unternehmens wird auf Beratung, Konzeption und Produktion von adressierten, indivdualisierten Werbesendungen liegen. Das Closing des Deals ist für Jahresende 2010 anberaumt. Die operative Zusammenführung der eingangs erwähnten Unternehmen soll ab Jahresbeginn 2011 laufen. Das Management wird von CEO Stephan Krauss, einstens Prinovis- und zuletzt PrinoTec-Geschäftsführer angeführt.