Diors Vergötterung mit Charlize Theron

Regie führte Jean-Jacques Annaud, der für Filme wie "Der Name der Rose" mit Sean Connery oder "Sieben Jahre in Tibet" mit Brad Pitt drehte. Die Musik zur verfilmten Modeschau in der Ikonen wie Marlene Dietrich, Grace Kelly und Marilyn Monroe Theron den Vortritt am Catwalk lassen, kommt von Goosip. Deren Sängerin Beth Ditto ist bekanntlich Muse von Karl Lagerfeld.