Dimoco verkauft Lucy Marx an conVisual

Und mit Anfang Oktober übernimmt conVisual auch die Betreuung der bisherigen Lucy Marx-Kunden. Im Zuge dieser Akquisition wechselt der bisherige Lucy Marx-Geschäftsführer Peter Hofbauer als Mitglied in die Geschäftsleitung von conVisual und setzt dort seine Management-Aufgaben als Vice President Sales fort.



Der, wie gewohnt, ungenannt gebliebene Kaufpreis wird von conVisual mittels Darlehen und aus dem operativen Cash-Flow finanziert.



Das kaufende Unternehmen erweitert nun sein Angebotsspektrum im Bereich Couponing- und Ticketing sowie in der mobilen Kundenbindung erweitern. Wir erweitern unser Portfolio an "entscheidenden Stellen", erklärt conVisual-CEO Claas Voigt dazu.



Lucy Marx war in der Vergangenheit für Auftraggeber wie McDonald's Österreich, KTM, Obi, INGDiBa, L'Oréal, die Rewe Gruppe und das Bundeskanzleramt tätig.



Mit der im Vorjahr erfolgten Ausgründung von Lucy Marx setzte Dimoco einen wichtigen Schritt zur Vorbereitung der Trennung des Geschäftsfeldes Mobile Marketing und zur Fokussierung auf das Geschäftsfeld Mobile Payment und Mobile Messaging. Der Fokus des international tätigen Unternehmens liegt damit auf der Abrechnung von digitalem Content über die Mobilfunk-Rechnung und die Abwicklung von SMS-Transaktionen.



Im Tochterunternehmen TAF mobile forciert Dimoco den Ausbau von easy.GO, einer mobilen Applikation, die im öffentlichen Personen-Nahverkehr zum Einsatz kommt, Fahrplan- und Verbindungsauskünfte vermittelt und den Ticket-Bezug ermöglicht.