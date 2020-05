Dimoco sponsert Red Bull KTM Factory Racing Team

atDimoco steigt in das Motorsport-Sponsoring ein. Das Mobile Payment-Unternehmen unterstützt die kommenden zwei Jahre das Red Bull KTM Factory Racing Team. Dimoco investiert in das Team, das die FIM Motorcross Weltmeisterschaft bestreitet und der Rennstall zweier amtierender Weltmeister in den Rennklassen MX1 und MX2 ist.