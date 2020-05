Dimoco repositioniert Payment-Geschäft

Kauf virtueller Güter boomt

Das Unternehmen serviciert in dieser Funktion wiederum Payment-Lösungen anderer Anbieter, die diese ihren Content-Kunden im zentral- und osteuropäischen Raum anbieten.



"Wir unterstützen jetzt bestehende Mobile Payment Provider durch unsere Aggregator-Funktion", erklärt Dimoco-Geschäftsführer Gerald Tauchner dazu. Hintergrund für diese Repositionierung ist das von Tauchner für die nächsten fünf Jahre prognostizierte Wachstum von "ungefähr 400 Prozent". Tauchner: "Mobiles Bezahlen ist der sich am schnellsten entwickelnde Bereich im Mobilfunk-Segment." So werden etwa der Kauf von digitalen und virtuellen Gütern künftig über Handy-Rechnungen beglichen, ist der Dimoco-Geschäftsführer überzeugt.



