DigitalWerk kredenzt digitale Speisekarte

"Der erste Kontaktpunkt mit einem Restaurant ist dessen Website", präzisiert Michael Gattereder, Geschäftsführer von DigitalWerk, ein Grundprinzip in der - aber nicht ausschließlich für sie - Gastronomie-Kommunikation. Daraus leitet sich eine Gestaltungsmaxime ab, die sich um sehr rasche Überzeugung von Website-Besucher und die der Entscheidung unmittelbar darauf folgenden Reservierbarkeit des Angebots dreht. Restaurant-Websites sind "Impulsartikel-Zonen" in der Anbieter ihre potentiellen Gäste begeistern und informieren müssen und die umgekehrt ihre neuen Gastgeber kontaktieren. Und das innerhalb eines durchaus als sehr kurz zu definierenden Entscheidungszeitraum.



DigitalWerk setzte Decor-Augarten.at technisch so um, dass die " Speisekarte" über alle Screens und Betriebssysteme hinweg, digital zur Verfügung steht. Da es in der digitalen Welt nicht genügt nur schön und ästhetisch zu sein, ist dieser Restaurant-Kommunikationsauftritt in Search Engine Marketing-Aktivitäten, die Traffic für die Website sowie Bekanntheit generieren, und Social Media-Interaktion eingebettet. Diese Online Findability, wie sie Gattereder nennt, kommt auch von der Agentur.



