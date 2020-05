DigitalWerk baut Messe-Tulln.at aus

Um die vielen digitalen Kontaktpunkte in den Markt zu ermöglichen, migrierte die Agentur den Online-Auftritt in Responsive Design. Um die Anforderungen bezüglich der Benutzerfreundlichkeit zu erfüllen, wurde dieser nach dem Prinzip "Weniger ist mehr" reduziert.



"Eine reduzierte Navigationsebene, kurze und schnelle Klickwege sowei ein einheitliches Landing-Page-Konzept mit klarer Zielgruppen-Ansprache" charakterisieren die neue Messe-Tulln.at-Version laut DigitalWerk-Geschäftsführer Michael Gattereder. Und damit bekommt der Auftraggeber auch die geforderte Modernität und den beanspruchten Innovationsgrad geliefert.



In den Messe-Online-Auftritt sind darüber hinaus Service-Feature zur Newsletter-Kommunikation, zur Abwicklung von Ermäßigungen, ein Messekalender sowie die obligaten Social Media-Funktionen integriert.



Als kommunikative Begleitmaßnahmen, die in der Veranstaltungsvermarktung in der anlaufenden Messe-Saison eingesetzt werden, installiert DigitalWerk rund um Messe-Tulln.at eine Facebook-Sweepstake-App sowie eine Suchwort-Vermarktung- und Facebook-Ad-Kampagne.



atmedia.at