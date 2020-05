DigitalWerk akzentuiert Online-Marketing

atDie DigitalWerk-Geschäftsführung rund um Michael Gattereder nimmt eine Neustrukturierung der Geschäftsfelder des Unternehmens vor und organisiert in diesem Kontext das Projektmanagement-Team. An dessen Spitze rückt Maximilian Byloff. Er war seit Oktober 2012 Consultant Online Marketing. Künftig verantwortet er als Head of Accounts alle Kunden betreffende Agenden sowie das Online-Marketing-Geschäft des Unternehmens. Lisa Trescher und Günter Seibl stossen zu dem von Byloff geführten Team dazu.