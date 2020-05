Digitaler Lockstoff für Dolomiten

Tiscover sollte die Aufmerksamkeit für die beiden Destinationen sowie die Dachmarke Dolomiten und den Traffic auf, beispielsweise, AltaBadia.org steigern. Das eingesetzte Online-Media-Mix bestand aus Display-Marketing auf Google, Tiscover.com und weiteren Reise-Sites. Die Kampagne wurde in Deutschland, Österreich und Italien platziert.



Der Tourismusverband Val Gardena-Gröden generierte eine Konversionsrate von "fast fünf Prozent". "Nur selten waren die gemessenen Konversionsraten so hoch und zu eine umgerechnet so guten Cost-per-Contact", resümiert Günther Pitscheider, Direktor des Tourismusverbandes, den Kampagnen-Effekt. Beide Verbände verbuchten, wie sie es nennten, mit der vergangenen Wintersaison "die zweitbeste ihrer Geschichte".