Digitaler Ablasshandel

int // In einer Zeit in der alles erlaubt ist, verliert die Sünde an Bedeutung. Wenn das schlechte Gewissen trotzdem plagt, ist Abhilfe gefragt. Die exhibitionismus-orientierte Internet-Bevölkerung kann sich nun in Foren, die Vergebung verheißen, ihrer Sünden und Schuld entledigen. Was in den USA bereits gang und gäbe ist, macht im deutschsprachigen Webraum erste Gehversuche: öffentliche Beichte. Unter PostSecret kann man das malträtierte Gewissen erleichtern und ein Geheimnis preisgeben. Dazu gibt es schon ein Buch und eine Community.