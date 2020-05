Digitale Schönheitsoperation

at // Eine markanten Veränderungsschritt hat derStandard.at hinter sich. "Eigentlich nur ein Facelifting" ist das was nun zu sehen ist. Dahinter steckt nichts weniger als eine "gänzliche Neuprogrammierung". Und wer hat was von dem gelifteten Interface? "Der Redaktion stehen nun vielfältigste Möglichkeiten zur Verfügung das Erscheinungsbild der jeweiligen Meldungslage anzupassen. Das Verhältnis Berichterstattung zu Werbung sollte in Summe weit ausgewogener sein, als es zuletzt manchmal der Fall war." Wer hat im Augenblick nichts vom Liften? Die Nutzer des jüngsten Firefox-Browser 3.0. Da liegen Texte und Bilder übereinander.