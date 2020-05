Digitale Koryphäen

Luxusmarken online

Diesen "Digital IQ" errechnete Scott Galloway, Professor an der New York University Stern School of Business. Einfluss auf den Marken-IQ haben die Suchmaschinen-Performance, alle Aspekte des Markentransfers, die Social Media-Kompetenz und die Fähigkeit digitale Medien in die Wertschöpfungskette zu integrieren. Hierfür werden Apple, BMW und Audi als genial eingestuft. Der Kreis dieser Koryphäen ist klein. Galloway zählt zu den genannten Drei noch Sony, Porsche, Louis Vuitton, Ralph Lauren und TAG Heuer. Swarovski wird als "begnadet" eingestuft, landet auf dem Digital IQ-Index auf Platz 21 und in der Kategorie Schmuck auf dem zweiten Platz.



