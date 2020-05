Digitale Gemeinsamkeit und Differenzen

Die, erstmals auf Deutschland, Österreich und die Schweiz reduzierte Analyse zeigt, dass alle drei Märkte einen hohen Anteil an Branding-Kampagnen aufweisen. 38 Prozent aller Online-Aktivitäten in Österreich und 45 Prozent in Deutschland werden als Branding-Kampagnen deklariert. In der Schweiz will man vom bisherigen Branding-Niveau abgehen und peilt 2010 eine Reduktion an.



Die stärksten Unterschiede zwischen den Märkten zeigt sich an den Investitionsvolumina. In Deutschland wurden 19 Prozent der Werbeausgaben in Online-Marketing investiert. In der Schweiz war das Investitionsniveau ähnlich hoch. In Österreich, ergab die Studie, wurde weniger in klassisches Online-Marketing dafür mehr in Online-PR investiert. Weiters wird in Deutschland Search Engine Marketing (SEM) und Search Engine Optimization (SEO) forciert und E-Mail-Marketing reduziert. In Österreich spielt E-Mail-Marketing ein bedeutendere Rolle während SEM/SEO noch nicht die Rolle spielt wie im Nachbar-Markt.



atmedia.at