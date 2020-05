deIn der digitalen Dauerhysterie wird gerne vergessen, dass es auch Menschen gibt die nicht ans Netz drängen und nicht am Web hängen. Wieviele Digitale Außenseiter es in Österreich gibt, ist, wie nahezu üblich, nicht bekannt. In Deutschland liegt von der Initiative D21 eine Studie dazu vor. Die von TNS Infratest durchgeführte Befragung ergab, dass 35 Prozent der deutschen Bevölkerung Digitale Außenseiter und 30 Prozent als Gelegenheitsnutzer einzustufen seien.