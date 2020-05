Digital Society Award ausgeschrieben

Digital Citizenship

Dessen Initiatoren sind die Initiative Zukunftsweb und das Festival Paraflows. Facebook-Aktionen, Blogs, Community-Websites, Crowdsourcing-Initiativen und Wikis sind für diese Wahl prädestiniert. Die Entscheidung über die besten Projekte wird per SMS gefällt. An dieser Wahl können alle Interessierten teilnehmen. Die Einreichphase endet am 30. November. Im Dezember wird gewählt. Am 13. Jänner 2011 werden die Preisträger bekanntgegeben. Dem besten Digital Citizenship-Projekt winken 1.500 Euro Preisgeld.