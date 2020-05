Digital River kauft fatfoogoo

Guter Exit

fatfoogoo handelt mit virtuellen Gütern, die in Games nachgefragt werden. Dieser Handel boomt weltweit. Digital River will mit der Akquisition des in Wien ansässigen Unternehmens seine Position im Gaming-Markt ausbauen und peilt durch die Kombination mit den eigenen Leistungen eine unverwechselbare Positionierung im Online-Commerce an. An den operativen Aufgaben und Zielen von fatfoogoo sowie am Standort ändert sich einstweilen nichts. Das Unternehmen wurde 2006 von Daniel Petri und Martin Herdina gegründet. Neben Digital River bestand der bisherige Investoren- und Gesellschafterkreis aus gcp gamma capital partner mit 35,26 Prozent, nextmarch, Azzurro Investments und Orange Austria-CEO Michael Krammer mit 3,86 Prozent.