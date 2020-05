Digital Media Awards für Kleine Zeitung und Russmedia

Die Kleine Zeitung wird für Schladming 2013 in der Kategorie Cross Media Advertising mit dem ersten Platz und Russmedia Digital ebenso in dieser Kategorie mit dem dritten Platz für die Etablierung der eigenen Agentur impuls360 ausgezeichnet.



In der Wettbewerbskategorie Cross Media Editorial Coverage setzten sich Kleine Zeitung Digital und Kleine Zeitung ein weiteres Mal mit Schladming 2013 durch und sichern sich den ersten Platz gegen internationale Mitbewerber wie die beiden aus Norwegen kommenden Zweit- und Drittplatzierten Verdens Gang und DB Medialab.