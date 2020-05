Digital-Investitionen steigen

de, at, chNeo@Ogilvy veröffentlich eine neue Ausgabe des Digital Marketing Compass. Die neunte Version, betitelt mit New Channels - New Challenges, offenbart, dass die Investitionen in digitales Marketing in den Märkten Deutschland, Österreich und der Schweiz steigen. Diese Entwicklung wird auch 2011 anhalten, erklären die dafür befragten Marketingentscheider.