Digital Audio Broadcasting aufgeschoben

atDie Medienbehörde KommAustria beschließt, mit der Einführung von Digital Audio Broadcasting (DAB) in Österreich zuzuwarten. Es mangle weder an Interesse noch an Programm-Konzepten schlußfolgert die Behörde aus den Ergebnissen einer Bedarfserhebung. Der DAB-Aufschub hängt jedoch mit den wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen zusammen.