usa // In den USA geht eine neue Display-Ad-Werbeform in den Beta-Test. ShortTail Media testet ab Sommer die Online-Integration des 30-Sekunden-Video-Spots "Digital 30". Das Werbemittel soll den gesamten Bildschirm abdecken und ist für die klassischen TV-Spot-Längen konzipiert. Digital 30 ist jedoch nicht auf Werbeträgern sondern dazwischen platziert und ähnelt einem Interstitial. Reuters nimmt am Beta-Test teil. Mit MSNBC.com und Weather.com laufen Verhandlungen.