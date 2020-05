digirati: Holzer´s Printmedienzukunft

Paid-Content-Modell

Zielgruppe, definiert Holzer, "sind all jene, die schnell einen guten Überblick über Gestern, Heute, Morgen in der Technik-Welt bekommen wollen". Das Geschäftsmodell ist keine Werbung aber dafür Paid Content. digirati soll im Abo-Modell an seine Leser gehen. "Ich rechne mit 20 Cent je Ausgabe und vier Euro im Monatsabo", skizziert Holzer. Und der Umfang? Vier Seiten der Wochentag-Ausgaben und sechs Seiten der Samstag-Ausgabe.