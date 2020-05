Dietmar Ecker launcht dada-dada.tv

Wöchentlich werden unter verschiedenen Betrachtungsmöglichkeiten Begriffe in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Ecker: "Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Medien und Politik tragen in Gesprächen oder in unmittelbarer Assoziation zur Begriffsbestimmung bei. Szenisch umgesetzte Passagen aus der Literatur erweitern diese Auseinandersetzung." Darüber hinaus werden Begriffe in dada-dada.tv anhand von Werken, die das Kunsthistorischem Museum Wien zeigt, erklärt und präsentiert.



