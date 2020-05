DiePresse.com erhöht App-satz

Die App, die die Inhalte für Smartphones und Tablet-PCs eröffnet, liefert die gedruckten Ausgaben der Zeitung als E-Paper. Bestehenden Zeitungsabonnenten stehen diese digitalen Versionen ohnehin zur Verfügung. Einzel-Ausgaben können per InApp-Sale gekauft werden.



Lesern und Nutzern, die weder der Apple- noch der Android-Welt was abgewinnen können, stellt das Medien-Unternehmen eine browser-basierende Mobil-Version zur Verfügung. Sie passt sich nach Aufruf an den jeweiligen Smartphone- oder Tablet-Browser an.