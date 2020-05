Dienstleistungsmarke comm.plete

360 Grad Kommunikation

Die Agenturen - eine Werbe-, eine Web- und eine PR-Agentur - wollen damit in der Kundenakquise und im New Business 360-Grad-Kommunikation anbieten. Eine gesellschaftsrechtliche Verschränkung ist derzeit nicht angedacht. Alle drei Agenturen treten weiterhin auch unter ihrem individuellen Branding am Markt auf. Unter comm.plete konnten bereits Leistungen an Auftraggeber wie Novartis, Elin und die Raiffeisen Regionalbank Mödling vermarktet werden.