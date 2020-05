usa // Die einzige Gewissheit heute ist, dass 2009 so ablaufen wird, wie die vergangene Woche. Diese Prognose wagt AdAge.com für die Zukunft der Printmedien. Die Branchen-Plattform bezieht sich auf die von Time Inc., Gannett, Condé Nast und bis zum "Christian Science Monitor" angekündigten Kündigungen, geänderten Erscheinungsweisen, Veranstaltungsabsagen, etc. Am US-Markt scheint sich Hysterie breit zu machen. Es wird das "Ende der Printmedien" diskutiert. Das beste Zukunftsszenario dreht sich um einen bereinigten Printmarkt, bessere und größere Kiosk-Plätze und den Ausbau von Marktanteilen aufgrund fehlender Mitbewerber.