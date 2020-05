at // Für Schnellentschlossene hat Graz die kommenden zwei Tag, den 19. und 20. Dezember, unter "Brain and the city" eine Debatte zu "Die Zukunft der Mediendemokratie" im Angebot. Die Gesprächsrunde besteht aus ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Styria Medien AG-Chef Horst Pirker, Moser Holding-CEO Hermann Petz, Standard-Chefredakteurin Alexandra Föder-Schmid, Springer-Konzerngeschäftsführer Christoph Keese und SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Doris Bures.