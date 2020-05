at // Aufmerksamkeit durch Polarisierung schaffen, gehört zum Grundrüstzeug von Werbung. In der heutigen Ausgabe des WirtschaftsBlatt wird moniert, dass in Werbekampagnen immer mehr Schimpfwörter und Kraftausdrücke auftauchen. So sei ein Trend zu vulgärer Werbung festzustellen. Und die Textierung der Kampagnen liefern Hinweise auf eine bedauerliche Verrohung der Sprache.