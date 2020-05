Die Zeitung als Bildungspartner

Die Lese- und Medienkompetenz ist in Österreich sehr ausbaufähig. Bei einschlägigen Tests rangiert das Land im Vergleich mit anderen OECD-Staaten im hinteren Feld. Wer jedoch nicht in der Lage ist, sinnerfassend zu lesen und zu schreiben, kann auch an demokratischen Abläufen nur schwer teilnehmen. Mit diesem Thema beschäftigte sich die diesjährige Enquete des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ): VÖZ-Präsident und KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger verwies bei der Diskussion auf den unverzichtbaren Umstand, „dass die Bürger bei politischen Vorgängen auch verstehen, was hier gemacht wird“. Eine entsprechend wesentliche Rolle komme den Medien zu.

Der deutsche Philosoph und Erziehungswissenschaftler Matthias Rath erklärte, dass die Förderung nicht nur des textimmanenten Lesens, sondern des wissensbasierten Verstehens wesentlich sei. „Das ist die maßgebliche Kompetenz eines mündigen Bürgers“, so Rath, der die österreichische wie deutsche Gesellschaft hier im internationalen Vergleich hinterherhinken sieht. Hierzulande sei Wissen immer noch vererbbar, beklagte er. Die Wissenskluft zwischen sozialen Schichten sei aber kein unabänderliches Schicksal. „Eine selbstbestimmte, auf Hintergrundwissen abzielende Medienrezeption kann diese Kluft überbrücken, ja schließen.“