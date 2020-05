Die Zeit für das iPad

Die Zeitung und das Magazin erscheinen als E-Paper ergänzt um die obligaten multimedialen Zugaben in Form von weiteren Bildern, Videos und Audio-Files. So können die App-Nutzer Harald Martenstein seinen eigenen Kolumnen aus dem Magazin vorlesen hören.



Zu den angebotenen Nutzungsfeatures gehört auch "Meine Zeit", die die Zusammenstellung einer individuellen Ausgabe ermöglicht.



Die im Zeit Verlag inhouse entwickelte iPad-App kostet 2,99 Euro. Abonnenten bezahlen nur 0,40 Euro dafür. Eine E-Paper-Einzelausgabe der Zeitung kostet 3,99 Euro. Die Print-Ausgabe kostet in Österreich 4,10 Euro. Ein E-Paper-Abo wartet dafür mit einem gemessen am Print-Abo attraktiveren Preis auf.



Diese App löst die bisher vom Zeit Verlag angebotene und vermarktete Zeit Online plus-App ab.