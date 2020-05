at // ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz nahm an der gestrigen Kulturausschuss-Sitzung des Europäischen Parlaments in Brüssel teil. Dort erklärte er, wie Die Presse kolportiert, dass die wahren Konkurrenten von Medienbetrieben im Werbemarkt Google und Facebook seien. Und er kann sich vorstellen, dass der für öffentlich-rechtliche Online-Angebote notwendige Drei-Stufen-Test, wie von der EU gefordert, von externen Sachverständigen gemacht würde.