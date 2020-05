atZehn Jahre ist Science Communications an der Schnittstelle von Forschung, Bildung und Öffentlichkeit tätig. Die Agentur entwickelt seit dem Jahr 2000 Kommunikationslösungen in diesem Umfeld. Die Agentur zeigt anhand der weiterentwickelten Science.co.at welchen Weg sie in diesen zehn Jahr ging und wohin sie dieser führen wird. atmedia.at