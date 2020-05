Die Urlaubstester reisen an

Ambiente, Service, Kosten-Nutzen-Relation werden analysiert. Am Ende jedes Besuchs steht die Antwort wieviel Prozent des Preises die Tester auch zu bezahlen bereit sind. Acht Folgen gehen ab 12. Mai, 20:15 Uhr, on Air. Am Ende gewinnt jener Betrieb, der mit dem besten Preis-Leistung-Verhältnis überzeugte.



In der ersten Episode werden die steirischen Betriebe Alte Gendarmerie in St. Gallen, Schloss Röthelstein in Admont und der Kürbishof in Weinberg bei Fehring von ihren jeweiligen Betreibern gegengecheckt.



