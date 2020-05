Die Unruhe ist groß

de // In der ProSiebenSat.1 Media AG scheint einiges aus dem Ruder zu laufen. Betriebsräte zerbrechen sich über "irreparable Schäden" und einer "Fernsehfabrik nach holländischem Vorbild" den Kopf. Guillaume de Posch, scheidender CEO, versuchte vergangenen Sonntag per Mail an alle Mitarbeiter die Wogen zu glätten. "Ich bitte Sie also, sich von Spekulationen nicht beeindrucken zu lassen. Wir haben in der Geschichte unseres Unternehmens nicht zum ersten mal mit Problemen zu kämpfen. Dass wir gemeinsam Lösungen finden, ist jetzt das Wichtigste", schreibt Posch. Einstweilen verfolgt German Free TV-Chef Andreas Bartl den Umzug von Sat.1 nach München, der Synergieeffekte nach sich zöge. Ein "perfekter Sturm" fege derzeit über den Konzern hinweg, heißt es in einer Studie der Deutschen Bank. Süddeutsche Zeitung, Seite 17