Die Traum-Hochzeit

atAn der Stärke von Netzwerk-Agenturen wird in Zukunft kein Weg mehr vorbeiführen. Für kleine Unternehmen wird auch im digitalen Markt nur mehr die Entwicklung in einer Nische in Frage kommen. Andreas Grasel hat dieses Szenario dazu bewogen gemeinsam mit den anderen Gesellschaftern - Christian Retzl, Klaus Keim und Bernhard Hofbauer - eProjects in die Group M Interaction Österreich zu integrieren.