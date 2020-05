Die Trapps werden im US-TV neu inszeniert

Amerikanischer Österreich-Kult, neu aufgelegt: Beim US-Fernsehsender NBC erlebt der Musicalklassiker „Sound of Music“ am 5. Dezember ein Revival als Live-Show. Angelehnt an die Original-Bühnenversion aus 1959 haben die Produzenten versucht, „etwas Einzigartiges zu machen“ – und sicher kein Remake der Filmversion mit Julie Andrews aus 1965.

„Das wäre ein Sakrileg, darüber dürfte man gar nicht nachdenken“, so Produzent Craig Zadan. Stattdessen soll das Live-Event die österreichische Familie Trapp in einem „Hybrid“ aus Bühne und Film lebendig werden lassen. In der Hauptrolle der Maria ist US-Countrysängerin Carrie Underwood zu erleben.