Die Super-ORFler

at // Reinhard Scolik ist in Hinkunft für drei ORF-Hauptabteilungen verantwortlich. Zusätzlich zur Programmplanung und Koordination entscheidet Scolik über Human Resources und Personalmanagement. Wolfgang Fischer, bislang Herr über die Human Resource-Abteilung, ist im neuen Organigramm Scolik untergeordnet. "Scolik wird im ORF auch eine Kündigungskultur entwickeln müssen", erklärt Pius Strobl in der Presse. Der ORF-Unternehmenssprecher erhält ebenfalls zusätzliche Aufgaben. Strobl wird Geschäftsführer einer neuen Marketinggesellschaft.