Die Sportfreunde Haubner und Schultz

Haubner trat im Oktober 2006 der Sportmedien-Spielgemeinschaft Laola1 Multimedia bei. Im Februar noch inoffiziell, nun aber offiziell, ist er für alle Marketing-Aktivitäten zur Positionierung der sportsman media holding und deren Marken, das sind derzeit Laola1.tv, Laola1.at, the sportsman media group, gramercy global media und unas media production, verantwortlich.



Den diesbezüglichen Kommunikationsbedarf muss Haubern nicht alleine schultern. In Deutschland übernimmt Hartmut Schultz gemeinsam mit Christiane Alenfeld Kommunikationsaufgaben. Schultz fungiert im Nachbarmarkt als Pressesprecher für the sportmans media group betreffende Anfragen zu dessen Sportrechte- und Lizenzgeschäft. Alenfeld tritt als Laola1.tv-Pressesprecherin auf. Haubner koordiniert die Kommunikation mit beiden.



atmedia.at