Die Sonntagscrew

at // Ab 15. März kann man anstelle die ORF-Pressestunde zu schauen, die "Presse am Sonntag" lesen. Die neun Bücher der Ausgabe verantworten 15 Journalisten. Das Team wird von Chefredakteur Michael Fleischhacker und Stellvertreter Michael Prüller geleitet. Die Bereiche "Politik" und "Wien" gestalten Christian Ultsch, Rainer Nowak, Martina Salomon und Dietmar Neuwirth. "Eco" leitet Franz Schellhorn, "Sport & Spiel" kommen von Gerhard Hofer und Prüller. "Leben" obliegt Doris Kraus und Erich Kocina, "Kultur" Norbert Mayer. Martin Kugler und Thomas Kramar vermitteln "Wissen". Irene Zöch und Wolfgang Greber reisen um den "Globus". Die "Debatte" führt Prüller. Die "Presse am Sonntag" will mit Reportagen und Hintergrundinformationen den Sonntag retten. Damit wird auch geworben. Klingt ein wenig nach Falter´schen Herausholen.