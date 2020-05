Die Sehnsucht der Hausfrau nach der Einbauküche

Eine Hausfrau legt im Durchschnitt täglich neun Kilometer zurück, in 40 Jahren geht eine Hausfrau mehr als drei Mal um die Erde!“, rechnete ein Werbespot aus den 1950er-Jahren nach.

Die Mutterschaft wurde als größtes Glück gepriesen, zugebilligt wurden der Frau die Wirkungsstätten Heim und Herd. Einher ging damit, dass ihr zumindest die Werbeindustrie gerne die Intelligenz absprach. So hieß es in der Reklame einer Firma für Backzutaten aus den 1950er-Jahren: „Eine Frau kennt zwei Lebensfragen: Was ziehe ich an? Und was koche ich heute?“

Das Gesetz erlaubte es dem Ehemann, seiner Angetrauten das Arbeiten zu verbieten, das Gesetz regelte ebenfalls, dass sie ihm jederzeit sexuell zur Verfügung stehen musste. In der DDR war die (berufliche) Gleichheit von Frau und Mann selbstverständlich. Frauen arbeiteten und verdienten ebenso viel wie Männer. Doch wer erledigte nach getaner Arbeit den Haushalt? Wer kochte und putzte? Oft waren es die Frauen, die dann in zweiter Schicht den Haushalt schmissen.

In Simone Jungs zweiteiliger Dokumentation „Das Glück der Hausfrau“ (20.15, Uhr, 3SAT) erzählen vier Frauen – geboren in den 1940er- und 1950er-Jahren – aus ihrer persönlichen Perspektive von den Höhen und Tiefen des Hausfrauendaseins.