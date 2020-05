us // Kontextbezogene Werbung wie jene, die via Google AdSense platziert werden kann, stellt mitunter ungewollte Relevanz im jeweiligen Umfeld her. Wie etwa der Gutschein für das indische Restaurant neben einem Bericht über verdorbene Speisen in ebendiesem. TheBusinessInsider.com liefert Beispiele für kontextunsensible Werbung.