Die Schuld der Anderen

at // Eine Mitverantwortung am ORF-Fiasko kommt SPÖ-Clubobmann und Mediensprecher Josef Cap nicht in den Sinn. Der Presse erklärt er, befragt auf seine Verantwortung: "Wir sind mitten in einer Finanzkrise. Es gibt ein 100-Milliarden-Euro-Banken-Paket, Konjunkturprogramme und Steuerreformen. Der Staat ist gefordert alles zu unternehmen, um Arbeitsplätze zu sichern. Auch der ORF hat zu leiden und muss deshalb ein Sparprogramm vorlegen." Diese Arbeitsplatz-Sicherung gilt jedoch nicht mehr für den ORF. Offensichtlich ist das Heraushalten aus der ORF-Sanierung ein nicht explizit ausgewiesener Bestandteil des großkoalitionären Regierungspaktes. Cap quittiert die Frage zum Stellenabbau so: "Das wird jetzt gemeinsam mit den Betriebsräten, dem Stiftungsrat und anderen Organen ausverhandelt. Da hat sich die Politik nicht einzumischen."